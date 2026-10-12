Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല് 16വരെ മഴക്ക് സാധ്യത; തുലാവര്ഷവും എത്തിയേക്കും
അടുത്ത 23 ദിവസത്തിനുള്ളില്, രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം തെക്കേ ഇന്ത്യയില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ്(തുലാവര്ഷം) മഴ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബര് 12 മുതല് 16 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒക്ടോബര് 15,16 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബര് 12 കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30-40 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. ഒക്ടോബര് 13, 14തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.ഒക്ടോബര് 15, 16 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 4050 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
അതേ സമയം അടുത്ത 23 ദിവസത്തിനുള്ളില്, രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം തെക്കേ ഇന്ത്യയില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ്(തുലാവര്ഷം) മഴ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മന്നാര് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരത്തും, സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 0.9 കി.മീ. ഉയരത്തില് ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു.ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂന മര്ദ്ദ സാധ്യത, തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു. ഈ ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി ഒക്ടോബര് 13-ഓടെ തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാനും സാധ്യത.
Content Highlights: The India Meteorological Department has predicted light to moderate rainfall across Kerala from October 12 to 16, with heavy rains expected on October 15 and 16. A low-pressure system is likely to form over the southeast Bay of Bengal by October 13 due to a cyclonic circulation. Meanwhile, the southwest monsoon is set to withdraw in the coming days, clearing the path for the northeast monsoon.