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Kerala

കാസർകോട് കളക്ട്രേറ്റ് ജീവനക്കാരി ആശാലതയുടെ ആത്മഹത്യ: ജോലി സമ്മര്‍ദ്ദമോ സ്ഥലംമാറ്റമോ കാരണമല്ല

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ആശാലത കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു

Published

Aug 30, 2026 11:46 am |

Last Updated

Aug 30, 2026 11:47 am

കാസര്‍കോട്| കളക്ടറേറ്റിലെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ആശാലതയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ എഡിഎം നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അര്‍ജുന്‍ പാണ്ഡ്യന് കൈമാറി. ആശാലതയുടെ മരണത്തിന് ജോലി സമ്മര്‍ദ്ദമോ സ്ഥലംമാറ്റമോ കാരണമായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തല്‍. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ആശാലത കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കാസർകോട് കളക്ട്രേറ്റിൽ വെച്ച് ഐസ്‌ക്രീമില്‍ എലിവിഷം ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ച ആശാലത ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. 41 വയസായിരുന്നു. എന്‍ജിഒ യൂണിയന്‍ ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായിരുന്നു.

ആശാലതയുടേത് അകാരണമായ സ്ഥലം മാറ്റം മൂലമുണ്ടായ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.  റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശാലതയെ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഭരണപരമായ മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ഓഫീസ് പരിപാടികളില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തിയതും മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് കാരണമായെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.

എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് എഡിഎമ്മിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. കുടുംബവും ഭര്‍ത്താവ് അജയനും സഹോദരന്‍ വിജയകുമാറും ആശാലത കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് കൈമാറും.

Content Highlights:
The ADM submitted the investigation report on Kasaragod collectorate senior clerk Ashalatha death to Collector Arjun Pandian. The report concludes that work pressure or transfer was not the cause of suicide. Ashalatha had been experiencing severe depression for five years according to findings.

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