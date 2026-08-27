Connect with us

Kozhikode

അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനം: ചെന്നൈയില്‍ പ്രചാരണ സംഗമം

മര്‍കസ് ഡയറക്ടര്‍ സി പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൂറുദ്ദീന്‍ സഖാഫി സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Published

Aug 27, 2026 6:33 pm |

Last Updated

Aug 27, 2026 6:33 pm

മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന പ്രചാരണ സ്‌നേഹസംഗമം സിപി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ചെന്നൈ | സെപ്തംബര്‍ അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയില്‍ സ്‌നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അന്തര്‍ദേശീയ പണ്ഡിതരും പ്രകീര്‍ത്തന സംഘങ്ങളും അതിഥികളായെത്തുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ദേശീയതല പ്രചാരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഗമം നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാരുടെ വാര്‍ഷിക മദ്ഹുര്‍റസൂല്‍ പ്രഭാഷണം, സാദാത് സംഗമം, മെഗാ ദഫ് ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പരിപാടികളാണ് മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിപാടികള്‍. സംഗമം മര്‍കസ് ഡയറക്ടര്‍ സി പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൂറുദ്ദീന്‍ സഖാഫി സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

മന്‍സൂര്‍ ഹാജി, ഷാബുദ്ദീന്‍ ഹാജി, മുഹമ്മദ് ഹാജി സയ്യിദ് റാഷിദ് അല്‍ ബുഖാരി തങ്ങള്‍, ഹാരിസ് സഖാഫി, കമാലുദ്ദീന്‍ സഖാഫി, ഫയാസ് റബ്ബാനി, അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഫയാസ് നൂറാനി സംബന്ധിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം കുറക്കുക ലക്ഷ്യം; ഖത്വര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറാനില്‍

Kerala

താമരശ്ശേരി ഫ്രഷ് കട്ട് അടച്ചുപൂട്ടും; കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടു

Gulf

തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്

Kerala

ചാക്കോ വധക്കേസ് പ്രതി സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് സംശയം; രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ആളെ ബ്രൂണൈയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

നേപ്പാള്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം: 288 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, ഇതില്‍ 33 മലയാളികളും; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

പൂപ്പാറയിലെ കാട്ടാന ആക്രമണം; മരിച്ച തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

നേപ്പാളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ 53 മലയാളികളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചു; നോര്‍ക്ക