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അബുദാബിയില് ചരിത്രമെഴുതി പ്രവാസി കൊച്ചുപ്രതിഭ; മുഹമ്മദ് മാസ് ഖാന് ആഗോള സര്വ്വകലാശാലയുടെ ഇരട്ട ഉന്നത ബഹുമതി
ഈ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, ലോകപ്രശസ്തമായ ജോണ്സ് ഹോപ്കിന്സ് സര്വ്വകലാശാലയുടെ പ്രതിഭാ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന അസാധാരണ പ്രതിഭകളുടെ പഠനം എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് മാസിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു
അബുദാബി | പ്രായവും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ അതിരുകളും തിരുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ട് അബുദാബിയില് ഒരു കൊച്ചു പ്രതിഭയുടെ വിസ്മയകരമായ വിജയം. അബുദാബി ഇന്ത്യന് സ്കൂള് മുറൂര് 6-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് മാസ് ഖാന്, സാധാരണയായി ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് സര്വ്വകലാശാലാ പ്രവേശനത്തിനായി മാത്രം എഴുതുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ‘സാറ്റ്’ (SAT) പരീക്ഷയില് 1600-ല് 1410 എന്ന തിളക്കമാര്ന്ന സ്കോര് നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 17-ഉം 18-ഉം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുതിര്ന്ന കുട്ടികള് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിലാണ് 11 വയസ്സുകാരനായ മാസ് ഈ അപൂര്വ്വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഗണിതത്തില് 710 മാര്ക്കും, തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായനയിലും എഴുത്തിലും 700 മാര്ക്കുമോടെ, പരീക്ഷയെഴുതിയ ഹൈസ്കൂള് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ 93-ാം ശതമാനക്കണക്കില് ഇടംപിടിക്കാന് അവന് സാധിച്ചു. വര്ഷങ്ങളുടെ ഇളപ്പമുണ്ടായിട്ടും മാസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ അസാധാരണ മികവ് ഗള്ഫ് നാടുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വൃത്തങ്ങളില് വലിയ ചര്ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ഈ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, ലോകപ്രശസ്തമായ ജോണ്സ് ഹോപ്കിന്സ് സര്വ്വകലാശാലയുടെ പ്രതിഭാ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന അസാധാരണ പ്രതിഭകളുടെ പഠനം എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് മാസിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ഔദ്യോഗികമായി ഇരട്ട ഉന്നത ബഹുമതിയും തേടിയെത്തി. 13 വയസ്സിന് മുമ്പ് സാറ്റ് പരീക്ഷയില് 700-ലധികം സ്കോര് നേടുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചുരുക്കം ചില മിടുക്കര്ക്കായി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആഗോള കൂട്ടായ്മ. കുട്ടികള് സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തില് മാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോള്, മാസ് ഉയര്ന്ന ബീജഗണിത ആശയങ്ങളിലും ഉയര്ന്ന ഹൈസ്കൂള് നിലവാരത്തിലുള്ള വായന, എഴുത്ത് ശൈലികളിലും ഒരുപോലെ തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 6-ാം ക്ലാസുകാരനാണെങ്കിലും ഇതിനോടകം തന്നെ 10-ാം ക്ലാസിന് മുകളിലുള്ള ഗണിതവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസ്, നിലവില് ഈ വിഷയങ്ങളില് ഉയര്ന്ന തലത്തിലുള്ള കോഴ്സുകള് ചെയ്തുവരികയാണ്. സ്കൂളിലെ പ്രത്യേക പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന് ഉള്പ്പെടുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഈ വലിയ വിജയത്തിനൊപ്പം മറ്റ് പല മേഖലകളിലും മാസ് തന്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025-ലെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് നാഷണല് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് മത്സരത്തിലെ ചിത്രനിര്മ്മാണ പ്രോഗ്രാം 1-ാം ലെവലില് 1-ാം സ്ഥാനവും സ്വര്ണ്ണപ്പതക്കവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യ രംഗത്ത്, ബ്രി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യത്യസ്ത മനസ്സുകള് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ബാലരചയിതാവാണ് മാസ്. കൂടാതെ, സ്കൂളില് നിന്ന് നിരവധി അക്കാദമിക് ടോപ്പര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിദ്യാഭ്യാസ പരിശോധനാ സമിതിയുടെ പരീക്ഷകളില് ഗോള്ഡ് സ്കോളര് നേട്ടവും അവന് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപൂര്വ്വമായ ബുദ്ധിശക്തിയും നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് കൊച്ചുവയസ്സില് തന്നെ വലിയ ഉയരങ്ങള് കീഴടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മാസ് ഖാന്, അബുദാബിയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഒരുപോലെ തിളക്കമുള്ള മാതൃകയാവുകയാണ്.
Content Highlights: 11-year-old Muhammed Maas Khan from Abu Dhabi Indian School scored 1410 out of 1600 in the international SAT exam. Following his exceptional performance, he secured admission and double honors from Johns Hopkins University’s Center for Talented Youth. Maas Khan has also excelled in AI competitions and authored a book.