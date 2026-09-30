Connect with us

Kerala

വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടു; കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി

ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 'ഹൈഡ്രോളിക് സ്പ്രെഡറിൻ്റെ' സഹായത്താൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നാണ് ജീവനക്കാരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.

Published

Sep 30, 2026 2:39 pm |

Last Updated

Sep 30, 2026 2:39 pm

കോട്ടയം|കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റിലാണ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ എട്ട് ജീവനക്കാർ കുടുങ്ങിയത്. രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാം നിലയ്ക്കും മൂന്നാം നിലയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ജീവനക്കാർ ലിഫ്റ്റിൽ കുടിങ്ങിയത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അഗ്നിശമനരക്ഷാ സേന, സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എ സാബുവിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ‘ഹൈഡ്രോളിക് സ്പ്രെഡറിൻ്റെ’ സഹായത്താൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നാണ് ഇവരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.

Content Highlights:
Eight government employees were trapped inside a lift at the Kanjirappally Mini Civil Station following a sudden power outage. The lift came to a halt between the second and third floors. Fire force personnel led by Station Officer A Sabu rescued them using a hydraulic spreader to pry open the door.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എസ് എസ് എഫ് നാഷണല്‍ സാഹിത്യോത്സവിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കം

International

ബ്രിട്ടന് തിരിച്ചടി; 'വൺ ഇൻ, വൺ ഔട്ട്' കുടിയേറ്റ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനൊരുങ്ങി ഫ്രാൻസ്

Kerala

ശബരിമലയിലെ ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ ചോര്‍ന്നു; ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്കിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Ongoing News

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കട്ടിലില്ല, യാത്രാദുരിതം: ഒടുവിൽ അത്‌ലറ്റുകളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നഗോയ മേയർ

International

മ്യാൻമറിലെ സൈനിക വ്യോമാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ; അഭയാർത്ഥികളെ നാടുകടത്തുന്നത് മലേഷ്യ അവസാനിപ്പിക്കണം

Kerala

എം കെ മുനീര്‍ ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷനാകും; ജി ദേവരാജന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധി

Kerala

കോഴഞ്ചേരിയിലെ റിസോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാരിയുടെ കൊലപാതകം; ജിത്തു മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളില്‍ പ്രതി