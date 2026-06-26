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Gold Rate | സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് സാധ്യത; വില വർധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ
അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിലും ശക്തമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഫെഡറൽ റിസർവ് ഈ വർഷം വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളും സ്വർണ്ണവിലയ്ക്ക് മുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.
മുംബൈ | ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കാരണം അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്വർണ്ണവില കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ (Gold Prices) തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ കരുത്ത്, യു എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്കിലെ അനിശ്ചിതത്വം, സ്വർണ്ണ അധിഷ്ഠിത എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള (Exchange Traded Funds) നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കൽ, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് എന്നിവയാണ് നിലവിൽ വിലയെ ബാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്ക് വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കൊട്ടക് നിയോയിലെ കമ്മോഡിറ്റീസ് റിസർച്ച് സീനിയർ മാനേജർ റിതേഷ് കുമാർ സാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്.
അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിലും ശക്തമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഫെഡറൽ റിസർവ് ഈ വർഷം വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളും സ്വർണ്ണവിലയ്ക്ക് മുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില ഔൺസിന് 4,022 യു എസ് ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ 3,950 ഡോളറിൽ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. ഇത് മറികടന്ന് താഴേക്ക് പോയാൽ വില 3,800 മുതൽ 3,400 ഡോളർ വരെയുള്ള നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം. അതേസമയം 4,200 ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ നിരക്ക് മറികടന്നാൽ വില 4,600 മുതൽ 4,800 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കുമെന്നും സാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ എം സി എക്സ് (MCX Gold Price) വിപണിയിൽ 10 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 1,43,127 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ 1,37,500 രൂപയിലാണ് ആദ്യ പിന്തുണയുള്ളത്. ഇതിലും താഴേക്ക് പോയാൽ വില 1,34,000 മുതൽ 1,25,500 രൂപ വരെയാകാം. പ്രതിരോധ നിരക്കായ 1,45,500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ വില 1,52,000 രൂപ മുതൽ 1,60,500 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കും. തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലും മാസത്തിലുമാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ 3.5 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവും ഈ മാസത്തിൽ ആകെ 12 ശതമാനത്തോളം ഇടിവും സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വിലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിലെ പുരോഗതിയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മൂല്യം കുറച്ചതായി എസ് എം സി ഗ്ലോബൽ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് രവീന്ദ്ര കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച ആഗോള തൊഴിൽ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇടക്കാലയളവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേദിയ അഡ്വൈസറിയിലെ അമിത് ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തെ വിൻഡോ പരിശോധിച്ചാൽ വിലയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണ്ണത്തിന് അനുകൂലമാകും. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എം സി എക്സ് സ്വർണ്ണവില 1,60,000 രൂപ വരെയും വെള്ളിവില 2,60,000 രൂപ വരെയും ഉയർന്നേക്കാം. സ്വർണ്ണവില കുറയുന്നത് ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ജ്വല്ലറികൾ സ്റ്റോക്കുകൾ പുതുക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഷോ ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ മുൻ ചെയർമാൻ അനന്ത പത്മനാഭൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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Content Highlight:
Gold prices are expected to remain under pressure for the next month due to a strong US dollar, Federal Reserve rate uncertainty, and ETF outflows. Despite the near-term volatility and consecutive weekly declines, market analysts predict a strong medium-term rebound for bullion. Experts suggest that central bank purchases and upcoming festive demand will likely drive future price increases in both gold and silver.