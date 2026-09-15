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TODAY'S GOLD RATE|ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 240 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

സ്പോട്ട് ഗോള്‍ഡ് നഷ്ടത്തോടെ ഔണ്‍സിന് 4300 ഡോളറിനടുത്താണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

Published

Sep 15, 2026 10:40 am |

Last Updated

Sep 15, 2026 10:40 am

കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിവിന് പിന്നാലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 14,040 രൂപയായാണ് വര്‍ധിച്ചത്. പവന്‍ വില 240 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,320 രൂപയായി(Today’s Gold Rate). 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വിലയും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 11,535 രൂപയായും പവന് 92,280 രൂപയായുമാണ് കൂടിയത്. സ്പോട്ട് ഗോള്‍ഡ് നഷ്ടത്തോടെ ഔണ്‍സിന് 4300 ഡോളറിനടുത്താണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

ഇന്നലെ രാവിലത്തെ വിലയില്‍ നിന്ന് വൈകുന്നേരമായതോടെ പവന് 1080 രൂപയോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,12,080 രൂപയായിരുന്നു വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയില്‍ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളി 245 രൂപയിലും 10 ഗ്രാം വെള്ളി 2,450 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ gold price today വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിപണിയിലെ ഈ ചാഞ്ചാട്ടം കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അടിയന്തര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ വായ്പകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും, ഒരു loan against gold തൽക്കാലത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പലിശ നിരക്കുകളും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തണം. സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻഗണന വിപണി പഠനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അനുയോജ്യമായ gold loan തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇന്നത്തെ gold rate, today gold rate തരംഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പണയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ പണമിടപാടുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം കമ്പനികളുടെ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കി gold loan apply ചെയ്യുക.

Content Highlights: Gold prices in Kerala witnessed a slight increase following a recent drop, with 22K gold rising by 30 rupees per gram. The price for one sovereign now stands at 1,12,320 rupees. Meanwhile, silver prices recorded a drop in the state market, trading at 245 rupees per gram.

 

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TODAY'S GOLD RATE|ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 240 രൂപ ഉയര്‍ന്നു