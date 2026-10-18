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ഫ്രാൻസിൽ പ്രതിഷേധത്തീ പടരുന്നു; നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ടൗൺ ഹാൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി
കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകളായി ഫ്രാൻസിലുടനീളം നടന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
പാരീസ് | ഫ്രാൻസിൽ ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പ്രതിഷേധം അതിരുവിടുന്നു. പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നതിനിടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ലിമോഗ്സ് ടൗൺ ഹാളിന് തീപിടിച്ചു. 1883-ൽ നിർമ്മിച്ചതും 1975-ൽ പൈതൃക സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായ കെട്ടിടമായ ലിമോഗ്സ് ടൗൺ ഹാളാണ് കത്തിനശിച്ചത്. ഈ തീപിടിത്തം ഒരു ആസൂത്രിതമായ അട്ടിമറിയാണെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ വിങ് ഒഴികെയുള്ള താഴത്തെ നിലകളിലേക്ക് മേൽക്കൂര തകർന്നു വീഴുകയും, കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകളായി ഫ്രാൻസിലുടനീളം നടന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന മാർച്ചുകളിൽ അരലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. ഇതിനിടയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 400 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ലോറന്റ് ന്യൂസ് അറിയിച്ചു. ലില്ലെ, കാലായിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൗൺ ഹാളുകളിലേക്കും ബ്രെസ്റ്റിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. റിന്നസ്, ടൗലൂസ്, മോണ്ട്പെല്ലിയർ, ഗ്രെനോബിൾ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാരീസിലെ പ്ലേസ് ഡി ലാ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അക്രമികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക പദവി ഒഴിയാൻ ആറുമാസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഈ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഹിംസയ്ക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രിഫക്ചറുകളെയും ബിസിനസുകളെയും ടൗൺ ഹാളുകളെയും ആക്രമിക്കുന്നവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Content Highlights: A historic 143-year-old town hall in Limoges, France, was largely destroyed by fire amid violent cost-of-living protests that swept across the country. French authorities reported around 400 arrests following clashes and attacks on public buildings. President Emmanuel Macron strongly condemned the violence, vowing that perpetrators will face strict prosecution.