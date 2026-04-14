Kerala
തുറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് തീപിടിത്തം
തീ പിടുത്തതില് ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ആലപ്പുഴ| തുറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് വന് തീപിടിത്തം. ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകള് ഭാഗത്തെ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയില് നിന്നാണ് തീ പടര്ന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10.15നായിരുന്നു സംഭവം.
തീ പിടുത്തതില് ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടയുടന് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിനാല് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാന് ശ്രമം തുടങ്ങി. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
Latest
Kerala
സ്കൂട്ടറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
സിഐയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത എസ്ഐക്ക് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള് വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ അപമാനിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
പാളയം ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര് തമ്മില് തര്ക്കം; ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചുതകര്ത്തു
Kerala
തുറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് തീപിടിത്തം
Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വര്ധന;പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1,080 രൂപ ഉയര്ന്നു
International