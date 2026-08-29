Kerala
വ്യാജ മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ് സമര്പ്പിച്ച് പഞ്ചായത്തില് താത്ക്കാലിക ജോലി; മുന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ വഞ്ചനാകുറ്റത്തിന് കേസ്
കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കെ വി ഗണപതി ഒളിവില് പോയി
പാലക്കാട്|വ്യാജ മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ് സമര്പ്പിച്ച് പാലക്കാട് പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തില് താത്ക്കാലിക ജോലിയില് പ്രവേശിച്ച മുന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ കേസ്. തൊഴിലുറപ്പ് അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ ടി അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കെ വി ഗണപതിക്കെതിരെയാണ് കേസ്. അഞ്ച് വര്ഷമായി പാലക്കാട് പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഗണപതി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബികോം ബിരുദം പാസാകാതെ കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ള ബിരുദത്തിന്റെ വ്യാജ മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ് സമര്പ്പിച്ചാണ് ഗണപതി ജോലി നേടിയത്. തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പോലീസില് പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു.
കെ വി ഗണപതിക്കെതിരെ വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു. വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഗണപതി ഒളിവില്പോയി. പരാതി ഉയര്ന്നപ്പോള് തന്നെ ഗണപതിയെ സിപിഐഎമ്മില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നു.
കരാര് കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഗണപതിയെ പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ജോലിയില് നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. വ്യാജ മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തില് ഗണപതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സ്റ്റേ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് മാര്ക്ക് ലിസ്റ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് കണ്ടെത്തുന്നത്.
Content Highlights:
Vadakkencherry police registered a fraud case against former DYFI leader KV Ganapathi for using a fake Calicut University mark list to secure a job. Ganapathi worked as a MGNREGA accountant in Puthukode panchayat for five years. He went missing after the panchayat secretary lodged a complaint.