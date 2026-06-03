Kerala
എറണാകുളത്ത് എച്ച്1എന്1 ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു
പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്
കൊച്ചി| എറണാകുളത്ത് എച്ച്1എന്1 പനി ബാധിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇവര്.
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An elderly woman from Palarivattom in Ernakulam district passed away due to H1N1 influenza. After the infection was confirmed, she had been undergoing medical treatment at a private hospital in Kochi. Health authorities are closely monitoring the situation as viral fever cases continue to rise across the region.
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