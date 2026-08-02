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International

പെറുവില്‍ ടൂറിസ്റ്റ് വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; 13 പേര്‍ മരിച്ചു

മരിച്ചവരില്‍ ഏഴുപേര്‍ ഇറ്റലിക്കാരും രണ്ടുപേര്‍ ജര്‍മന്‍കാരും രണ്ടുപേര്‍ സ്പാനിഷ് പൗരന്മാരും മറ്റ് രണ്ടുപേര്‍ ജീവനക്കാരുമാണ്.

Published

Aug 02, 2026 8:58 am |

Last Updated

Aug 02, 2026 8:58 am

ലിമ | പെറുവില്‍ ചെറു ടൂറിസ്റ്റ് വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് 13 പേര്‍ മരിച്ചു. പെറുവിലെ പ്രശസ്ത പുരാവസ്തു കേന്ദ്രമായ ‘നാസ്‌ക ലൈന്‍സ്’ ലേക്ക് വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ ‘സെസ്‌ന 208 കാരവന്‍’ എന്ന വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നു വീണത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 13 പേരും മരിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരില്‍ ഏഴുപേര്‍ ഇറ്റലിക്കാരും രണ്ടുപേര്‍ ജര്‍മന്‍കാരും രണ്ടുപേര്‍ സ്പാനിഷ് പൗരന്മാരും മറ്റ് രണ്ടുപേര്‍ ജീവനക്കാരുമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

തലസ്ഥാനമായ ലിമയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 240 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിസ്‌കോ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്ന് അധികം വൈകാതെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വിമാനം നിലത്തു പതിച്ച ഉടന്‍ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി വിസ്റ്റ അലെഗ്രെയിലെ ഒരു താമസക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു. പെറുവിലെ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റിയും വ്യോമയാന അപകടങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജന്‍സിയും അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് പിസ്‌കോ വിമാനത്താവളം അടച്ചിടുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പെറുവിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെയ്കോ ഫുജിമോറി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-ല്‍ നടന്ന വിമാനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് ചിലിയന്‍ പൗരന്മാരും മൂന്ന് ഡച്ച് പൗരന്മാരും ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴുപേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 2010 ഒക്ടോബറില്‍, വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാഴ്ചകള്‍ കാണിച്ച ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ‘എയര്‍നാസ്‌ക’ വിമാനം തകര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നാല് ബ്രിട്ടീഷ് വിനോദസഞ്ചാരികളും രണ്ട് പെറുവിയന്‍ ജീവനക്കാരും മരിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:
A tourist plane crash in Peru has tragically resulted in the death of 13 people on board. Emergency services and authorities responded immediately to investigate the cause of the disaster. Further details regarding the identity of the passengers and crew are currently awaited.

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