Kerala
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്എസ്എസിന്റെ സംഭാവന നിസ്തുലം; സുകുമാരൻ നായരെ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ
കോട്ടയം| പെരുന്നയിലെ എന്എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജനറല് സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരന് നായരെ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന്. ഇന്ന് 12.30 ഓടെയാണ് മന്ത്രി എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.
മുസ്ലിം സമുദായവുമായോ, ലീഗുമായോ ഒരിക്കലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ എസ്എസ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളോടും ഒരേ സമീപനമാണ് ഉള്ളതെന്നും, എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ സൗഹൃദപരമായിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എൻ.എസ്.എസ്. നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണെന്നും മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചു. നൂറ് കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും നല്ല നിലയില് എന്എസ്എസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങള് പരസ്പരം കൈമാറുക എന്നതാണ് സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഷംസുദ്ദീന് വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവന വഹിച്ചവരുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പിന് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights:
Education Minister N Shamsuddeen visited NSS General Secretary G Sukumaran Nair at Perunna headquarters. Sukumaran Nair welcomed the visit and highlighted NSS equality toward all religions. The minister praised NSS contributions to education and discussed key sector developments.