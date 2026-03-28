Kerala
ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകള് നീക്കം ചെയ്യാനെത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മര്ദ്ദിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്; സംഭവം കൊച്ചിയില്
പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും നീക്കം ചെയ്യാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു
കൊച്ചി | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘം ചേര്ന്ന് മര്ദ്ദിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്. കൊച്ചി മണ്ഡലത്തിലെ മാലാഖപ്പടിയിലാണ് അക്രമ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകള് നീക്കം ചെയ്യാന് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും നീക്കം ചെയ്യാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചെല്ലാനത്തിന് സമീപ പ്രദേശമായ മാലാഖപ്പടിയില് എത്തിയത്.
ഇതേസമയം തന്നെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന് സ്വീകരണം നല്കുന്ന പരിപാടിയും നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഫ്ളക്സുകള് നീക്കം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചതോടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് സംഘടിച്ചെത്തി അക്രമം നടത്തുകയാിരുന്നു
ഫ്ളക്സുകള് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്തിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നുകോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ഇതിന് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജസ്റ്റിന്, രഞ്ജന് കുമാര്, തന്ബിന്, ഷിജിന് എന്നിവര്ക്കാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. സംഭവത്തില് പോലീസില് പരാതി നല്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.