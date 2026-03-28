Kerala
രാഹുല് ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കെ സുധാകരന്; കേരള ജനതക്കായി പോരാടിയ നേതാവെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി
കോണ്ഗ്ര്സ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയെയും സുധാകരന് കണ്ടു
ന്യൂഡല്ഹി | ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സുധാകരന് എംപി. കുടുംബവുമായി ഡല്ഹിയിലെത്തിയാണ് സുധാകരന് രാഹുലിനെ കണ്ടത്. കോണ്ഗ്ര്സ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയെയും സുധാകരന് കണ്ടു. കെസി വേണുഗോപാലും കൂടിക്കാഴ്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവന് പോരാടിയ നേതാവാണ് സുധാകരന് എന്നും യഥാര്ഥ പോരാളിയാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി എക്സില് കുറിച്ചു. യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. കേരളത്തില് 100 സീറ്റുകളോടെ കോണ്ഗ്രസ് വന് വിജയത്തിലെത്തും.വെല്ലുവിളികളിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലുമെല്ലാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കൊപ്പം നിന്ന് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന് പോരാടിയ നേതാവാണ് കെ സുധാകരന്. ഒരു യഥാര്ത്ഥ കോണ്ഗ്രസ് പോരാളിയുടെ ശക്തിയും വിശ്വസ്തതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ കുറിപ്പില് പറയുന്നു
സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധാകരന് പാര്ട്ടിയോട് ഇടഞ്ഞിരുന്നു. ഒടുവില് ഹൈക്കമാന്ഡ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നതില് നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
സുധാകരന് മത്സരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എംപിമാര് മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കമാന്ഡ്. ഹൈക്കമാന്ഡ് നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം സുധാകരന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തങ്ങളില് സജീവമാകുകയായിരുന്നു.