Kerala
കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് കുറ്റാരോപിതരെ കേള്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ; മാസപ്പടി കേസില് ഹൈക്കോടതി
അപ്പീലുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡിവിഷന് ബഞ്ച് തിരുത്തി സമര്പ്പിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു
കൊച്ചി | സിഎംആര്എല്- എക്സാലോജിക് കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ഹൈക്കോടതിയില് നല്കിയ അപ്പീലുകള് തിരുത്തി നല്കാന് നിര്ദ്ദേശം. അപ്പീലുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡിവിഷന് ബഞ്ച് തിരുത്തി സമര്പ്പിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു. സിഎംആര്എല് മാസപ്പടി കേസില് വിജിലന്സ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണമെന്ന സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പിണറായി ഡവിഷന് ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്
പിണറായി വിജയന് അടക്കമുള്ളവര് നല്കിയ അപ്പീല് നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തെന്നും സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് കുറ്റാരോപിതരെ കേള്ക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചാല് അതില് എഫ്ഐആര് ഇടുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആര് വിവരം നല്കി എന്നതിലല്ല, കുറ്റം കൃത്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനുള്ള കേസാണോയെന്നാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബര് 9ലെ സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധി പൂര്ണമായും റദ്ദാക്കുക, എഫ്ഐആര് റജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവും തുടര്നടപടികളും അപ്പീലില് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് വരെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് പിണറായി അടക്കമുള്ളവര് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്. ആകെ 4 സെറ്റ് അപ്പീലുകളാണ് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
.സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കേസില് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് വിജിലന്സ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. അഴിമതി നിരോധന പ്രകാരം ആദ്യ കേസും ഹവാല കള്ളപ്പണ ഇടപാടില് രണ്ടാമത്തെ കേസും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ആദ്യ കേസില് പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. രണ്ടു കേസുകളിലും പിണറായി വിജയന്റെ മകളും എക്സാലോജിക് കമ്പനി ഉടമയുമായ ടി വീണ പ്രതിയാണ്.കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് വീണയുടെ ഭര്ത്താവും മുന്മന്ത്രിയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്. കേസില് ഒന്നാം പ്രതിയാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ആദ്യ കേസില് ഏഴു പ്രതികളും, രണ്ടാമത്തെ കേസില് 8 പ്രതികളുമാണുള്ളത്.
Content Highlights: The Kerala High Court heard appeals regarding the FIR registration in the CMRL-Exalogic case involving Pinarayi Vijayan and family. The court questioned whether accused individuals need to be heard before registering an FIR. Two FIRs under anti-corruption and money laundering laws have been registered