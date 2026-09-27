Connect with us

National

സി ജെ പി നേതാവ് അശുതോഷ് റാങ്ക അസമില്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍; നടപടി പാര്‍ട്ടി യോഗം ചേരാനിരിക്കേ

പാര്‍ട്ടി നേതാവിനെതിരായ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും സി ജെ പി

Published

Sep 27, 2026 11:55 am |

Last Updated

Sep 27, 2026 11:55 am

ഗുവാഹത്തി | ഗുവാഹത്തിയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി, പാര്‍ട്ടിയുടെ സഹ-കണ്‍വീനര്‍ അശുതോഷ് റാങ്കയെയും മറ്റ് സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരെയും അസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ‘കോക്രോച്ച് ജനത പാര്‍ട്ടി’ (CJP). പാര്‍ട്ടി നേതാവിനെതിരായ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും സി ജെ പി പറഞ്ഞു. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രാദേശിക സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഗമവേദി പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തടയുകയും പ്രവര്‍ത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തതായും പാര്‍ട്ടി ആരോപിച്ചു.

യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ്, അസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നേരെ എതിര്‍വശത്തുള്ള ‘ചൗധരി ടില’യിലേക്കുള്ള വഴികള്‍ അസം പോലീസ് ഇരുവശത്തുനിന്നും ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി തടഞ്ഞു. അധികൃതര്‍ കണ്ണീര്‍വാതക പ്രയോഗത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ വിന്യസിക്കുകയും യോഗത്തിനെത്തിയവരെ തടയുകയും ചെയ്തു.

യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ ഇന്നലെ ഗുവാഹത്തിയിലെത്തിയ അശുതോഷ് റാങ്കയെ, വേദിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ മറ്റ് സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നടപടിക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക കാരണം അധികൃതര്‍ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ത്തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണമോ അവരെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

Content Highlights: Cockroach Janata Party leader Ashutosh Ranka and volunteers were detained by Assam Police in Guwahati. The police action occurred right before a scheduled regional volunteers meeting and campaign launch. CJP leaders claimed the government is attempting to suppress their civic awareness initiatives.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് പുതിയ ബസുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ എം എല്‍ എ ഫണ്ടിലെ തുക വിനിയോഗിക്കാം; പ്രത്യേകാനുമതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍

UAE

യു എ ഇ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ വന്‍കിട പദ്ധതികള്‍; നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു

National

മധ്യ-കിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപക മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം; 18 പേര്‍ മരിച്ചു

National

സി ജെ പി നേതാവ് അശുതോഷ് റാങ്ക അസമില്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍; നടപടി പാര്‍ട്ടി യോഗം ചേരാനിരിക്കേ

Kerala

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല; ന്യായീകരണവുമായി മന്ത്രി കെ എം ഷാജി

UAE

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; അബൂദബിയിലെ പ്രധാന പാതകളില്‍ നിയന്ത്രണം

Ongoing News

ബേങ്ക് സമരം സെപ്തംബര്‍ 28 മുതല്‍; ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം അയക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്