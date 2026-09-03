കൂട്ടത്തോടെ പണിമുടക്കി ചാറ്റ് ജി പി ടി, ക്ലോഡ്, ഗ്രോക്ക് എ ഐ സേവനങ്ങൾ; വലഞ്ഞ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ

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കൂട്ടത്തോടെ പണിമുടക്കി ചാറ്റ് ജി പി ടി, ക്ലോഡ്, ഗ്രോക്ക് എ ഐ സേവനങ്ങൾ; വലഞ്ഞ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ
റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് രാത്രി 8.30 ഓടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 2,800 ലധികം പരാതികളും ക്ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതായി 170 ഓളം പരാതികളും ഗ്രോക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതായി 70 ലധികം പരാതികളും ഡൗൺ ഡിറ്റക്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ന്യൂഡൽഹി | സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ ജനറേറ്റീവ് എ ഐ (Artificial Intelligence) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി (ChatGPT Down), ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ ക്ലോഡ് (Claude), എക്സ് എ ഐയുടെ ഗ്രോക്ക് (Grok) എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ആഗോളതലത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയും വന്നത്. സേവന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും എ ഐ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് രാത്രി 8.30 ഓടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 2,800 ലധികം പരാതികളും ക്ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതായി 170 ഓളം പരാതികളും ഗ്രോക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതായി 70 ലധികം പരാതികളും ഡൗൺ ഡിറ്റക്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കയിലാണ് തടസ്സം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. യു എസിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി തടസ്സപ്പെട്ടതായി 35,000 ലധികം റിപ്പോർട്ടുകളും ക്ലോഡ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതായി 1,400 ലധികം റിപ്പോർട്ടുകളും ഗ്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി 1,200 ലധികം റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പേജ് അനുസരിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ചാറ്റ് ജി പി ടി വർക്ക് മോഡിൽ വലിയ തോതിൽ പിശകുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം ആന്ത്രോപിക് കമ്പനിയുടെ ക്ലോഡ് മോഡലുകളെ ബാധിച്ച പിശകുകളുടെ കാരണം കണ്ടെത്തിയതായും പ്രശ്നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒരേസമയം നിരവധി എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പണിമുടക്കാനുണ്ടായ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
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Content Highlights
Major generative AI platforms including ChatGPT, Claude, and Grok experienced widespread global outages causing errors and failed responses for thousands of users. Over 35,000 issues were reported in the US alone according to Downdetector. OpenAI and Anthropic acknowledged elevated error rates and initiated fixes to resolve the issue.