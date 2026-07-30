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കാറിന്റെ ടയറുകൾ മാറ്റാൻ സമയമായോ? അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 5 പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
ടയറുകൾ തേഞ്ഞുതീരുന്നതോടെ അവയുടെ ഗ്രിപ്പ് കുറയുകയും നനഞ്ഞ റോഡുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ന്യൂഡൽഹി | വാഹനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ കാർ ടയറുകളുടെ പരിശോധനയും കൃത്യമായ മാറ്റവും (Car Tyre Replacement) വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. റോഡുമായി കാറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക ഘടകമായ ടയറുകൾ പലപ്പോഴും കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്നതിലും മറ്റ് സർവീസുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല ഡ്രൈവർമാരും ടയറുകളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാൻ മറക്കാറുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്ന പ്രധാന അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ത്രെഡ് ഡെപ്ത് (Tread Depth)
ഒന്നാമതായി ടയറുകളുടെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. ടയറുകൾ തേഞ്ഞുതീരുന്നതോടെ അവയുടെ ഗ്രിപ്പ് കുറയുകയും നനഞ്ഞ റോഡുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ടയറുകളിലും ത്രെഡ് വെയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ (Tread Wear Indicators) നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ടയറുകളിലെ ഗ്രൂവുകൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ബാറുകളുടെ അളവിലേക്ക് ടയർ തേഞ്ഞുതീർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് മാറ്റേണ്ടതാണ്.
സൈഡ്വാളുകൾ (Sidewalls)
രണ്ടാമതായി ടയറുകളുടെ സൈഡ്വാളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൈഡ്വാളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ, മുറിവുകൾ, തള്ളിവരൽ അഥവാ ബൾജുകൾ (Bulges) എന്നിവ അകത്തുനിന്നും ടയറിന്റെ ബലം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്നുള്ള ബ്ലോഔട്ടിനും (Blowout) കാരണമാകും.
അസമമായ തേയ്മാനം (Depreciation)
മൂന്നാമതായി ടയറുകളിലെ അസമമായ തേയ്മാനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു ടയർ മാത്രം മറ്റ് ടയറുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ തേഞ്ഞുതീരുകയോ ഒരേ ടയറിൽ തന്നെ വശങ്ങളിൽ വേറെ രീതിയിൽ തേയ്മാനം കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയല്ല. ഇത് വാഹനം അലൈൻമെന്റ് (Alignment), ബാലൻസിംഗ് (Balancing) അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ (Suspension) തകരാറുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടയറുകളുടെ ആയുസ്സ് കുറയുകയും വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗിനെ (Handling) ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
വിറയൽ (Vibrations)
നാലാമതായി ഡ്രൈവിംഗിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ വിറയലാണ് (Vibrations). സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലൂടെയുള്ള വിറയൽ, വോബിൾ (Wobble) അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം സുസ്ഥിരമല്ലാതെ നിയന്ത്രണം വിടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ടയർ തകരാറുകളുടെ ലക്ഷണമാകാം.
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അഞ്ചാമതായി ടയറുകളുടെ പ്രായമാണ്. ടയറിന്റെ തേയ്മാനം കുറവാണെങ്കിലും പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും റബ്ബർ കഠിനമായി മാറും. ആറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ടയറുകൾ നിർബന്ധമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം. പ്രായമായ ടയറുകൾ എമർജൻസി സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല.
കൂടാതെ, ടയർ പ്രഷർ കൃത്യമായി നിലനിർത്താത്തത് ടയറുകൾ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുതീരുന്നതിനും ഇന്ധനക്ഷമത കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും. ടയറുകൾ കൂടുതൽ തേഞ്ഞുതീരുമ്പോൾ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് (Rolling Resistance) വർദ്ധിക്കുകയും എഞ്ചിന് കൂടുതൽ ആയാസം നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
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Car tyres are crucial for road safety, but their maintenance is often overlooked by drivers. Key signs indicating a need for replacement include low tread depth, sidewall cracks, uneven wear, excessive vibrations, and tyres older than six years. Proper air pressure and regular checks ensure optimal fuel efficiency and vehicle handling.