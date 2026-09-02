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Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ പുകഴ്ത്തി മുതിര്‍ന്ന സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരന്‍

കേരളം വി ഡി സതീശന്റെ കയ്യില്‍ ഭദ്രം, 100 ദിവസം കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അത് തെളിയിച്ചു

Published

Sep 02, 2026 11:37 pm |

Last Updated

Sep 02, 2026 11:37 pm

തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ പുകഴ്ത്തി മുതിര്‍ന്ന സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരന്‍. കേരളം വി ഡി സതീശന്റെ കയ്യില്‍ ഭദ്രമാണെന്നും 100 ദിവസം കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അത് തെളിയിച്ചുവെന്നും സി ദിവാദരന്‍ പറഞ്ഞു.

ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മുഖത്ത് നോക്കി തുറന്നുപറയുന്ന നേതാവാണ് വി ഡി സതീശന്‍. പരിപാടിക്ക് എത്താന്‍ വൈകിയെങ്കിലും സതീശന്‍ ആയതുകൊണ്ടാണ് താന്‍ കാത്തിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണഗുരു പുരസ്‌കാര ചടങ്ങിലാണ് സി ദിവാകരന്റെ പുകഴ്ത്തല്‍.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതാണ് വി ഡി സതീശന്‍. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവര്‍ക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറം അംഗീകരിക്കണമെന്നും സി ദിവാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

 

Content Highlights: Senior CPI leader C Divakaran praised Opposition Leader VD Satheesan during an award ceremony held in Thiruvananthapuram. Divakaran stated that Kerala is safe in Satheesan’s hands and lauded his straightforward approach to public issues. He emphasized that good deeds for the poor must be acknowledged beyond politics

 

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