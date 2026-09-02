Connect with us

Kerala

അട്ടപ്പാടി മധു കേസ്: ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വാദം.

Published

Sep 02, 2026 11:16 am |

Last Updated

Sep 02, 2026 11:16 am

പാലക്കാട്| അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹുസൈനെ വെറുതെവിട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വാദം. സാക്ഷിമൊഴികൾക്കും ആവശ്യമായ പരിഗണന നൽകിയില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മധുവിനെതിരായ ആക്രമണം ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും കേസിലെ തെളിവുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ അൽജോ കെ. ജോസഫാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത്.

Content Highlights:
The Kerala government has approached the Supreme Court against the High Court acquittal of first accused Hussain in the Attappady Madhu lynching case. Standing counsel Aljo K Joseph filed the appeal on behalf of the state. The petition contends that the High Court failed to properly evaluate crucial evidence and witness testimonies.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Education Notification

ഗെയിമിംഗ് വെറും കളിയല്ല

International

ടൈംസ് സ്‌ക്വയറില്‍ ബേങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; അക്രമിയായ 49കാരിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

Kerala

താമരശേരിയിലെ സ്‌പായിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം കൈക്കലാക്കി; സിവില്‍ പോലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

International

റഷ്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോ. അസ്ഹരി പങ്കെടുക്കും

Kerala

ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാൻ: മൂന്ന് എന്‍ ഡി പി എസ് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കും, അധ്യാപക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി ആറുമാസം കൂടി നീട്ടും - മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

കരിപ്പൂരില്‍ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പറില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് സ്വര്‍ണക്കടത്ത്; പിതാവ് പിടിയില്‍

Kerala

എസ്എഫ്‌ഐ സമരം അനാവശ്യം, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഏത് ആവശ്യമാണ് ഹനിക്കപ്പെട്ടത്?; ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല