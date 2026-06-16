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ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ 2027 വരെ കാത്തിരിക്കണം; കാരണം ഇതാണ്
ഐഫോൺ റിലീസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്താൻ ഒരുങ്ങി ആപ്പിൾ
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഐഫോൺ റിലീസ് തന്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18 വിപണിയിൽ എത്തില്ലെന്നാണ് സൂചന. പകരം പ്രീമിയം മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയും ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണും മാത്രമായിരിക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുക. അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഐഫോൺ 18 പുറത്തിറങ്ങാൻ 2027 ആദ്യ പാദം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രമുഖ ആപ്പിൾ സപ്ലയർമാരായ ലാർഗൻ പ്രിസിഷൻ നൽകുന്ന സൂചന.
കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ, ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18ഇ, രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ എയർ എന്നിങ്ങനെ ആറ് പ്രമുഖ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ലൈനപ്പ്. ഉത്പാദനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വർഷം മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ഈ തരംതിരിച്ചുള്ള ലോഞ്ച് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നത്. അവധിക്കാല ഷോപ്പിംഗ് സീസണിൽ പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകാനും കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള മോഡലുകൾ 2027 ആദ്യത്തോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സാധാരണ ഐഫോൺ 18 മോഡലിൽ വലിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം നിലവിലുള്ളതുപോലെ തുടരും. എന്നാൽ പുതിയ എ20 ചിപ്പും കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സി2 മോഡവും ഇതിലുണ്ടാകും. പുതിയ ഐഫോണിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് 2027 വസന്തകാലം വരെ കാത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ 17 സീരീസ് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അതേസമയം സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കമ്പനി ഒരുക്കുന്നത്. ടി എസ് എം സി യുടെ അത്യാധുനിക 2 നാനോമീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമിച്ച എ20 പ്രോ ചിപ്പായിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഡിസ്പ്ലേയിലെ ഡയനാമിക് ഐലൻഡിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാനും ഫേസ് ഐഡി സെൻസറുകൾ സ്ക്രീനിനടിയിലേക്ക് മാറ്റാനും ആപ്പിൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിൽ മാത്രം കാണാറുള്ള വേരിയബിൾ അപ്പേർച്ചർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ഫീച്ചർ ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് മോഡലിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. മികച്ച 5ജി കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം സി2 മോഡം, മെച്ചപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീച്ചറുകൾ, വലിയ ബാറ്ററി എന്നിവയും പ്രോ മോഡലുകളുടെ സവിശേഷതകളാണ്. ഏകദേശം 2000 ഡോളർ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണും ഇതേ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ വരും വർഷങ്ങളിൽ ആപ്പിളിന്റെ വിപണി തന്ത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറിയേക്കും.
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Apple is reportedly shifting its launch strategy by unveiling only the premium iPhone 18 Pro, Pro Max, and a new foldable iPhone this September, while delaying the standard iPhone 18 until early 2027. The Pro models will feature an advanced 2nm A20 Pro chip and a variable-aperture camera.