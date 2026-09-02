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റഷ്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോ. അസ്ഹരി പങ്കെടുക്കും

“ആധുനിക ലോകത്ത് മതപരവും ആത്മീയവും ധാർമികവുമായ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും മതാന്തര സംവാദത്തിന്റെ വികസനവും” എന്നതാണ് സമ്മേളന പ്രമേയം.

Published

Sep 02, 2026 12:27 pm |

Last Updated

Sep 02, 2026 12:29 pm

സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്| മുസ്ലിം റിലീജിയസ് ബോർഡ് ഓഫ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് ആൻഡ് നോർത്ത്-വെസ്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റഷ്യയിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിൽ സെപ്റ്റംബർ 3 നു നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മർകസ് നോളജ് സിറ്റി ഫൗണ്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുൽ ഹകീം അസ്ഹരി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ശൈഖ് അബൂബക്കർ അഹ്മദിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഡോ. അസ്ഹരി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

“ആധുനിക ലോകത്ത് മതപരവും ആത്മീയവും ധാർമികവുമായ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും മതാന്തര സംവാദത്തിന്റെ വികസനവും” എന്നതാണ് സമ്മേളന പ്രമേയം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മതപണ്ഡിതർ, ആത്മീയ നേതാക്കൾ, ഗവേഷകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, വിവിധ മതസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര പാരമ്പര്യം, സൗഹാർദം, സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, ആത്മീയ-ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നിലപാടുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സി പി സ്വാദിഖ് നൂറാനി സമ്മേളനത്തിൽ ഡോ. അസ്ഹരിയെ അനുഗമിക്കും.

മത-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതരും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വർധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിനു വഴിയൊരുക്കുന്ന ധാരണാപത്രത്തിൽ റഷ്യയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും പണ്ഡിത പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പുവെക്കും. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിലുള്ള പുതിയ സാധ്യതകൾക്കും ഈ ധാരണാപത്രം കാരണമാകുമെന്ന് ഡോ. അസ്ഹരി അറിയിച്ചു.

Content Highlights:
Dr. Hakeem Azhari will represent India at the International Conference in St Petersburg, Russia. Representing Indian Grand Mufti Sheikh Aboubakr Ahmad, he will address interfaith dialogue, peace, and moral values. India and Russia scholar delegates will also sign a landmark MoU to boost ties.

 

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