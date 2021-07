കേരളം മരുന്നുകള്‍ തിരിച്ചയക്കുമ്പോള്‍

ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും നിത്യജീവിതത്തില്‍ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലും ശ്രദ്ധകാണിച്ചാല്‍ രോഗചികിത്സക്കായി ചെലവിടുന്ന പണത്തില്‍ നിന്ന് ഗണ്യമായൊരു വിഹിതം ലാഭിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കേരളത്തിലെ മരുന്ന് വിൽപ്പനയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഇടിവുണ്ടാക്കിയെന്ന വാര്‍ത്ത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

Posted on: July 12, 2021 5:00 am | Last updated: July 11, 2021 at 11:33 pm