റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ക്ക് നേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; രണ്ട് കാണികളെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍നിന്നും പുറത്താക്കി

Posted on: June 23, 2021 3:33 pm | Last updated: June 23, 2021 at 3:33 pm