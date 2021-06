പൗരത്വ സമരം: വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയച്ച ഹെെക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

പൗരത്വ സമരം: വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയച്ച ഹെെക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Posted on: June 18, 2021 4:35 pm | Last updated: June 18, 2021 at 5:52 pm