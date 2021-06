സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ എട്ട് ലക്ഷമുള്ള വയനാടിനും 41 ലക്ഷമുള്ള മലപ്പുറത്തിനും ഒരേ പരിഗണന നൽകുന്നത് അനീതി

(എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)

Posted on: June 16, 2021 4:56 pm | Last updated: June 16, 2021 at 4:59 pm