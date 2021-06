ഇമാം ബുഖാരി(റ)യുടെ സവിധത്തിൽ

ഇമാം ബുഖാരി കോംപ്ലക്‌സിന്റെ പരിപാലക തലവൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കോമ്പൗണ്ടിനു പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ഒരു പണ്ഡിതൻ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയം ചേർത്ത് സ്വീകരിച്ചു. വിശാലമായ ഉദ്യാനവും അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ചെറിയ വാട്ടർ ഫൗണ്ടനും അവർ വളരെ മനോഹരമായി പരിപാലിക്കുന്ന പുൽത്തകിടികളും കാണിച്ചു അതിലൂടെ മസ്ജിദിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി.

Posted on: June 13, 2021 2:37 pm | Last updated: June 13, 2021 at 2:38 pm