യൂറോ കപ്പിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്; ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തുർക്കി ഇറ്റലിയെ നേരിടും

• മത്സരം പുലർച്ചെ 12.30ന് • 24 ടീമുകളാണ് യൂറോപ്യൻ കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്

Posted on: June 11, 2021 1:15 pm | Last updated: June 11, 2021 at 1:19 pm