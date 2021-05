മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കണം: റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന്‍

2018 ലെ പ്രളയത്തില്‍ ജില്ലയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്‍ റെഡ് സ്‌പോട്ടുകളാക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില്‍ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കും

Posted on: May 23, 2021 4:32 pm | Last updated: May 23, 2021 at 4:32 pm