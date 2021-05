ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗൺ വിജയകരം; രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കാര്യമായി കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആലോചിക്കാന്‍ കഴിയൂ.

Posted on: May 19, 2021 7:44 pm | Last updated: May 19, 2021 at 7:44 pm