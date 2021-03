ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും അഭിഭാഷകര്‍ക്കും മുന്‍ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കണമെന്ന ഹരജി കോടതി തള്ളി

Posted on: March 10, 2021 8:34 pm | Last updated: March 10, 2021 at 8:34 pm