അടിത്തട്ടുണരണം, വേരിറങ്ങണം

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോറ്റിട്ടും അധികാരം പോയിട്ടും വീണ്ടും ശക്തമായി പാര്‍ട്ടിയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്ന് ഇന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പഠിക്കുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ദുരവസ്ഥയില്‍ ഉപകാരം ചെയ്യും.

Posted on: December 29, 2020 4:02 am | Last updated: December 29, 2020 at 1:01 am