നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പണവും ഭൂമിയും വാഗ്ദാനം നല്‍കി സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് സാക്ഷി

Posted on: November 24, 2020 12:20 am | Last updated: November 24, 2020 at 12:20 am