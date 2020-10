ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യസമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

Posted on: October 14, 2020 5:24 pm | Last updated: October 14, 2020 at 5:28 pm