ബീഹാറില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം: 10 പേര്‍ മരിച്ചു; 15 ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ ദുരിതത്തില്‍

Posted on: July 27, 2020 12:26 pm | Last updated: July 27, 2020 at 12:26 pm