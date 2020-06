ഇ-മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിക്ക് കരാര്‍ നല്‍കിയത് നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച്; അഴിമതി ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: June 29, 2020 8:07 pm | Last updated: June 29, 2020 at 8:09 pm