കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ മരിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്

Posted on: May 30, 2020 3:41 pm | Last updated: May 30, 2020 at 3:41 pm