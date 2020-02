വര്‍ഗീയതക്കെതിരെ കെജ്‌രിവാള്‍ മാത്രം

സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ അത് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ കെജ്‌രിവാളിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെയും പതിവ് വഴികളിലൂടെയായിരുന്നില്ല ആ യാത്ര. അതിവേഗം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാര്‍ജിക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ ആ വാക്കുകള്‍ കേട്ടു. അത് വിശ്വസിച്ചു.

