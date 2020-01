‘ഇതിനെന്താണ് പറയുക?’

ഈ ജീവിതവും ഒരർഥത്തിൽ ഒരു പ്രവാസമാണല്ലോ. നമുക്കൊരു മറുലോകത്തേക്ക് യാത്രപോകാനുണ്ടല്ലോ. അവിടേക്ക് ആവുന്നത്ര പൊന്നും പണവും കോരി നിറക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ പണി. ഒരു ചോറിന് അഞ്ചാറ് കൂട്ടാനുണ്ടാക്കി വീടിന് പകരം ഒരു കൊച്ചു മെഡിക്കൽ കോളജുണ്ടാക്കി, ലളിത വിവാഹ ചടങ്ങിന് പകരം ജില്ലാ സമ്മേളനമാക്കി ജീവിതസത്യത്തിന്റെ മുഖ്യമർമത്തിൽനിന്ന് നാം തെന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനും ഈ ആശംസാപ്രളയ പരിപാടി വകനൽകുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേ?

Posted on: January 7, 2020 4:26 pm | Last updated: January 7, 2020 at 4:29 pm