ഏതിലയും മധുരിക്കുന്ന കാടുകളിലൂടെ ഒരു ദീർഘ സഞ്ചാരം

കഥയും കവിതയും സാഹിത്യവിമർശനവും ചിന്തയും ചിരിയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ ലേഖനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അനുഭൂതിവിശേഷം മുഖമൊഴി (ആമുഖം) മുതൽ തുടങ്ങുന്നു. "ഇപ്പോൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട ജീവിതം പിന്നീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലെ അധാർമികതയുടെ, ഭൂതകാലമോ ഭാവികാലമോ അല്ലാതെ വർത്തമാന കാല ജീവിതം ഇല്ലാത്ത മുതിർന്നവരാക്കാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലെ മൗഢ്യത്തെപ്പറ്റി, മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഓർമിക്കുന്നില്ല. ഇവർ (കുട്ടികൾ) ഇപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വസിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? തികച്ചും അർഥവത്തായ ചോദ്യം!

Posted on: December 19, 2019 3:18 pm | Last updated: December 19, 2019 at 3:19 pm