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യുപിയില്‍ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി; രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറസ്റ്റില്‍

ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, ഒരു ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍, സിആര്‍പിഎഫ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, സിആര്‍പിഎഫ് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Published

Sep 24, 2026 12:44 pm |

Last Updated

Sep 24, 2026 12:44 pm

ലക്‌നോ|ഹരിയാന സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ ഫാം ഹൗസില്‍ വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അംറോഹ ജില്ലയിലെ ഹസന്‍പൂര്‍ മേഖലയിലാണ് 24കാരി പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 22നാണ് സംഭവം. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസിലെ ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, ഒരു ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍, സിആര്‍പിഎഫ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, സിആര്‍പിഎഫ് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഹരിയാന ഫത്തേഹാബാദ് സ്വദേശിനിയായ യുവതി സെപ്റ്റംബര്‍ 20നാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിന് സഹായം ചോദിച്ച് തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുന്നത്. അംറോഹയിലെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മോഹിത്തിനെ കാണാന്‍ സുഹൃത്ത് യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 21ന് സോനിപത്തില്‍ വെച്ച് യുവതി മോഹിത്തിനെ കണ്ടു. തുടര്‍ന്ന് മീററ്റിലേക്ക് പോയ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം മോഹിത്തിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനായ സിആര്‍പിഎഫ് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ലാലാറാം യാദവും ചേര്‍ന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 22 വൈകുന്നേരത്തോടെ രണ്ട് സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ യുവതിയെ കാറില്‍ ഹസന്‍പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യാത്രാമധ്യേ യുപി പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സഞ്ജയ് തോമറിനെയും ഇവര്‍ ഒപ്പം കൂട്ടി. തുടര്‍ന്ന് അത്രസി ഹസന്‍പൂര്‍ റോഡിലെ ഒരു ഫാം ഹൗസിലെത്തി ഇവര്‍ രണ്ട് മുറികള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. യുപി പോലീസ് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പ്രമോദ് ആണ് ഇവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും മദ്യവും എത്തിച്ചു നല്‍കിയത്.

തുടര്‍ന്ന് മോഹിത്, ലാലാറാം യാദവ്, സഞ്ജയ് തോമര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശേഷമെത്തിയ പ്രമോദും യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ പ്രമോദിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട യുവതി, ഉടന്‍ മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടി. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ കണ്ടെത്തി സെപ്റ്റംബര്‍ 23ന് രാവിലെ ആറു മണിയോടെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉടന്‍ തന്നെ ഹസന്‍പൂര്‍, റജബ്പൂര്‍ പോലീസ് സംഘങ്ങള്‍ ഫാം ഹൗസിലെത്തി യുവതിയെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. നാല് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, കൂട്ടബലാത്സംഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പ്രതികളെ കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യുപി പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് വകുപ്പുതല നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതായി അംറോഹ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ലഖന്‍ സിംഗ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ഫാം ഹൗസ്. പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മാനേജറെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കേസില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

സംഭവത്തില്‍ സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. പോലീസും അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗവും ഉള്‍പ്പെട്ട ഈ സംഭവം സേനയ്ക്ക് വലിയ കളങ്കമാണെന്നും പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights:
Two Uttar Pradesh police personnel and two CRPF officers were arrested for allegedly gang-raping a 24-year-old woman from Haryana at a farmhouse in Amroha district. The victim contacted the police helpline from inside a locked room, leading to the immediate rescue and arrest of all four accused. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav condemned the incident, demanding strict historical action against the accused officers.

 

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