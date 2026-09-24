Kerala
ഔദ്യോഗിക പദവിയില് സര്ക്കാര് നിയമിച്ചയാള് വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മ്മിച്ച് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി
തൊഴില്-നൈപുണ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലെ കെ എ എസ് ഇയില് ഡയറക്ടര് ആയി നിയമിച്ച ടോം എം ജോസഫാണ് ആരോപണ വിധേയന്
തിരുവനന്തപുരം | സര്ക്കാരിന്റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടെ ഇടപെടാവുന്ന പദവിയില് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് നിയമിച്ചയാള് വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മ്മിച്ച് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി.
തൊഴില്-നൈപുണ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലെ കെ എ എസ് ഇയില് ഡയറക്ടര് ആയി നിയമിച്ച ടോം എം ജോസഫാണ് ആരോപണ വിധേയന്. ജെയിന് ഡീംഡ് ടു ബീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൊച്ചി ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സെന്റര് ഡയറക്ടര് പദവിയിലുള്ള ഇദ്ദേഹം വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില് ഉള്പ്പെട്ട ശേഷം ടോം ബേബി എന്ന തന്റെ പേര് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില് 2012ലാണ് ഇദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായത്. കേസിന്റെ വിചാരണ അനന്തമായി നീളുന്നതിനിടയിലാണ് സര്ക്കാര്നിയമനം. മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ യൂറോപ്യന് യാത്രയിലും ഇതേ ടോം ജോസഫിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസില് 2012 ല് അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇയാള് ടോം ബേബി എന്ന പേര് രേഖകളില് നിന്ന് മാറ്റി ടോം എം ജോസഫ് എന്നാക്കിയത്. ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടറാകാനായിരുന്നു പേരുമാറ്റം. 2018ലാണ് ഇയാള് ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടറാകുന്നത്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി രേഖകളിലും പേര് ടോം എം ജോസഫ് എന്നാണ്. കേരളത്തില് നടപ്പാക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന കരിക്കുലം പരിഷ്കരണം ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ജൂലൈ 12-ന് നടന്ന അവിടെ നടന്ന പരിപാടിയില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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Tom M Joseph appointed as KASE director by the Kerala government was previously arrested in 2012 over a fake certificate case. Reports reveal he changed his name from Tom Baby to evade the charges before securing senior roles. His presence during official government events has sparked controversy.