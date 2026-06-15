ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടനും 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ചു

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ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടനും 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ചു
ഭാവിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോളിംഗിന് ബ്രേക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും പരിഗണനയിൽ
ലണ്ടൻ | ബ്രിട്ടനിൽ 16 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ യുകെയും ഈ കർശന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് സൂചന.
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിതെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? – പ്രധാനമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ കുട്ടികളിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ അടിമകളാക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോൾ പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം സ്നാപ്ചാറ്റ്, ടിക്ടോക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ വാട്സ്ആപ്പ്, സിഗ്നൽ തുടങ്ങിയ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പുകളെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് പുറമെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിൽ അപരിചിതരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും തത്സമയ സตรีമിംഗിനും കുട്ടികൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. റൊമാന്റിക് കമ്പാനിയൻ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി 18 വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പൊതുവായ എ ഐ ടൂളുകളിലെ പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾക്കും പ്രായപരിധി ബാധകമാക്കും.
ഭാവിയിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് രാത്രികാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോളിംഗിന് ബ്രേക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള പ്രായപരിശോധനാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ യുകെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററായ ഓഫ്കോമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സ്കാൻ എന്നിവ വഴിയായിരിക്കും പ്രായപരിശോധന നടത്തുക.
ടെക് കമ്പനികൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഈ കടുത്ത നടപടിയെന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് കെൻഡൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നിയമനിർമ്മാണം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും 2027 വസന്തകാലത്തോടെ ആദ്യഘട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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The UK government announced a social media ban for children under 16, targeting apps like TikTok and Instagram. Prime Minister Keir Starmer stated the law aims to protect youth mental health. Regulations will include age verification and limits on online gaming, taking effect by spring 2027.