ബഹിരാകാശം കീഴടക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം എ ഐ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ; മില്ലിസെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വിവര കൈമാറ്റം; ഒരുങ്ങുന്നു മസ്ക്കിന്റെ 'സ്റ്റാർമൈൻഡ്'

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ബഹിരാകാശം കീഴടക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം എ ഐ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ; മില്ലിസെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വിവര കൈമാറ്റം; ഒരുങ്ങുന്നു മസ്ക്കിന്റെ 'സ്റ്റാർമൈൻഡ്'
സ്പേസ് എക്സിന്റെ എ ഐ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയ്ക്ക് സ്റ്റാർമൈൻഡ് എന്ന് പേരിട്ടതായി ഇലോൺ മസ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി | സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഭാവി എ ഐ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയ്ക്ക് സ്റ്റാർമൈൻഡ് എന്ന് പേരിട്ടതായി ഇലോൺ മസ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബഹിരാകാശത്ത് എ ഐ അധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് മസ്ക് ഈ പേര് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
നിലവിലുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്റ്റാർമൈൻഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ലോകമെമ്പാടും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാർമൈൻഡ് ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു ഭീമൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശൃംഖലയായാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് പകരം ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് നേരിട്ട് എ ഐ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കും. ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രൊസസറുകളും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിനായി വലിയ സോളാർ പാനലുകളും സജ്ജീകരിക്കും.
ഭൂമിയിലെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നതിനാൽ എ ഐ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഭൂമിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള എ ഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലപരിമിതി, വലിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗം, വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത, മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ മറികടക്കാൻ ബഹിരാകാശത്തെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശൃംഖലയിലൂടെ സാധിക്കും. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജവും ബഹിരാകാശത്തെ സ്വാഭാവിക തണുപ്പും ഇതിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്.
സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇവ വിക്ഷേപിക്കുക. ഒരു വിക്ഷേപണത്തിൽ 30 മുതൽ 50 വരെ എ ഐ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ സ്റ്റാർഷിപ്പിന് സാധിക്കും. 2027-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് എ ഐ 1 പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഗീഗാസാറ്റ് എന്ന ഫെസിലിറ്റിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവും ആരംഭിക്കും. എക്സ് എ ഐ യുടെ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ഗ്രോക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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Elon Musk confirmed “Starmind” as the name for SpaceX’s upcoming AI satellite constellation, which could scale up to one million units. Unlike Starlink’s internet service, Starmind will perform AI computing directly in orbit, providing faster processing and bypassing terrestrial data center challenges.