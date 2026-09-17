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Kerala

റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടി വി എം ഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

അറസ്റ്റ് പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് അഗസ്റ്റിന്‍ പ്രതികരിച്ചു

Published

Sep 17, 2026 7:21 am |

Last Updated

Sep 17, 2026 9:58 am

കൊച്ചി | വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടില്‍ നിന്ന് മദ്യം പിടിച്ചെന്നകേസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവി എം ഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ എക്‌സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് അഗസ്റ്റിന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

താന്‍ മദ്യപിക്കാറില്ലെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും എനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഓഫീസിലെ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലായിരുന്നു എക്‌സൈസിന്റെ അറസ്റ്റ്. എഫ് ഐ ആര്‍ ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റിനെത്തിയതിനെ ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്‍ ചോദ്യംചെയ്തു. പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി പോലീസ് മടങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എക്‌സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി എത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരയോടെ ഓഫീസിലെത്തിയ സംഘംപിന്നീട് എഫ് ഐ ആര്‍ കൈമാറിയതിനു ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവിയില്‍ എസ് ഐ ടി നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഇടപെടാറില്ലെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അമേരിക്കന്‍ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികയെത്തിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എത്ര നടപടികള്‍ ഉണ്ടായി. അന്ന് ആരും അടിയന്തരാവസ്ഥ കണ്ടില്ലേയെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചോദിച്ചു.അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും. എസ് ഐ ടി നടപടി താന്‍ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സെര്‍ച്ച് വാറന്റ് ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ നിയമപരമായ അനുമതികളോടെയും കൂടിയായിരുന്നു നടപടി. എസ് ഐ ടി എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അര്‍ജന്റീനയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന 21 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. തൃക്കാക്കര എ സി പി ബിജോയ് ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആയിരുന്നു റെയ്ഡ് നടന്നത്.

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