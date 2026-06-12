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ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വാട്സാപ്പും നിശ്ചലമായി! ലോകമെങ്ങും കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ; എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സം, വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാതാവുക തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉപയോക്താക്കൾ നേരിടുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമനായ മെറ്റായുടെ കീഴിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സാപ്പ്, മെസഞ്ചർ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സേവനങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഔട്ടേജ് ട്രാക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡൗൺഡിറ്റെക്ടർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും (യു എസ്) ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സം, വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാതാവുക തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉപയോക്താക്കൾ നേരിടുന്നത്. വാട്സാപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, മെസഞ്ചർ എന്നിവയിലാണ് കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. പലർക്കും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഫീഡുകൾ കാണാനും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും തടസ്സം നേരിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വെബ് ഉപയോക്താക്കളെയും ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൗൺഡിറ്റെക്ടർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യു എസിൽ ഫേസ്ബുക്ക് തകരാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 1,09,365 വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിൽ 56 ശതമാനം പേർ ആപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങളും 27 ശതമാനം പേർ ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങളും 10 ശതമാനം പേർ വെബ്സൈറ്റ് തടസ്സങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് തകരാർ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ 1,093 വരെ ഉയർന്നു. ഇവിടെ 49 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പിലും 30 ശതമാനം പേർ ലോഗിനിലും 12 ശതമാനം പേർ സെർവർ കണക്ഷനിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരാതികൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തകരാറുകൾ 8,582 വരെ ഉയർന്നപ്പോൾ ആപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ 51 ശതമാനവും ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ 36 ശതമാനവും സെർവർ കണക്ഷൻ തടസ്സങ്ങൾ 7 ശതമാനവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. യു എസിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരാതികൾ 8,868 വരെ ഉയരുകയുണ്ടായി.
മെസഞ്ചർ ഉപയോക്താക്കളെയും ഈ ഔട്ടേജ് കാര്യമായി ബാധിച്ചു. യു എസിൽ മെസഞ്ചർ പരാതികൾ 15,403 വരെ ഉയർന്നപ്പോൾ 54 ശതമാനം പേർ ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങളും 31 ശതമാനം പേർ ആപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളും 14 ശതമാനം പേർ മെസേജിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമയത്ത് 91 മെസഞ്ചർ പരാതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
മെറ്റായുടെ മറ്റ് സേവനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്സാപ്പിനെ ഈ തകരാർ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വാട്സാപ്പ് തകരാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ 216 വരെയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിൽ ആപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ 37 ശതമാനവും ലോഗിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ 32 ശതമാനവും വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ 27 ശതമാനവുമാണ്. യു എസിൽ വാട്സാപ്പ് പരാതികൾ പരമാവധി 153 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം മെറ്റാ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്കായി പൊതുവായ സ്റ്റാറ്റസ് പേജ് മെറ്റാ പരിപാലിക്കാത്തതിനാൽ തകരാറിന്റെ കൃത്യമായ വ്യാപ്തി സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിലവിൽ ഡൗൺഡിറ്റെക്ടറിലെ പരാതികളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.
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Meta’s social platforms, including Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger, faced a widespread global outage. Thousands of users experienced app failures and login issues. While Facebook and Instagram saw the highest number of complaints, Meta has not yet commented on the cause.