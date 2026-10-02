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National

ഇടിക്കൂട്ടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ തിളക്കം; ലവ്‌ലിനക്ക് സ്വര്‍ണം

2014ല്‍ മേരി കോമിന് ശേഷം ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബോക്സിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും ലവ്ലിന സ്വന്തമാക്കി

Published

Oct 02, 2026 11:58 am |

Last Updated

Oct 02, 2026 11:58 am

നഗോയ |  ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്വര്‍ണം കുൂടി. വനിതകളുടെ ബോക്സിങ് 75 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ഒളിംപിക് മെഡല്‍ ജേത്രി ലവ്ലിന ബോര്‍ഗോഹെയ്ന്‍ സ്വര്‍ണം നേടി. ചൈനീസ് താരം ബാഓ സിയിയെ 5-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ്  ലവ്ലിനയുടെ സ്വര്‍ണ നേട്ടം

2014ല്‍ മേരി കോമിന് ശേഷം ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബോക്സിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും ലവ്ലിന സ്വന്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ലവ്ലിനയിലൂടെ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്വര്‍ണമാണ് നേടിയത്. വനിതകളുടെ റിക്കര്‍വ് ആര്‍ച്ചറി ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യ ചരിത്ര സ്വര്‍ണം നേടി. അങ്കിത ഭഗത്, കുംകും, കീര്‍ത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യം ഫൈനലില്‍ ശക്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 5-3 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്. റിക്കര്‍വ് ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സ്വര്‍ണമാണിത്.ഇതോടെ ഇത്തവണത്തെ ഗെയിംസില്‍ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേട്ടം 12 ആയി. 24 വെള്ളിയും 33 വെങ്കലവും ഉള്‍പ്പെടെ 69 മെഡലുമായി പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുള്ളത്. 16 സ്വര്‍ണമുള്‍പ്പെടെ 57 മെഡലുള്ള ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ് തൊട്ടുമുന്നില്‍.

Content Highlights: Lovlina Borgohain won gold in the 75kg boxing category at the Nagoya Asian Games, defeating China’s Bao Xiyi 5-0. She became the first Indian woman boxer to win Asian Games gold since Mary Kom in 2014. India’s women’s recurve archery team also clinched a historic gold medal.

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