Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; അഞ്ച് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴക്കും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്കും സാധ്യത. ഇന്ന് വടക്കന് കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയേക്കും. മണിക്കൂറില് 35 മുതല് 45 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗത്തില് കാറ്റ് വീശാനും കടല്ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേരളം, കര്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ (ഒക്ടോബര് 19) തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്, 20ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, 21ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രതയുണ്ട്.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heavy rainfall in five districts of Kerala today. The weather department forecasts isolated heavy downpours accompanied by thunder and lightning. Residents in high-range and vulnerable areas are advised to exercise caution.