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ഇസ്റാഈലി കുടിയേറ്റക്കാര് യൂറോപ്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരെ ആക്രമിച്ചു; വാഹനങ്ങള് തകര്ത്തു
ഒമാന് കടലില് ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതായി ഇറാന് നാവികസേന.
വെസ്റ്റ് ബേങ്ക്/തെഹ്റാന്/റിയാദ് | അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബേങ്കില് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഇസ്റാഈലി കുടിയേറ്റക്കാര് യൂറോപ്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരെ ആക്രമിച്ചു. ഒരു ഫ്രഞ്ച് മേയറെ മര്ദിക്കുകയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ബെല്ജിയം, പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും നയതന്ത്ര സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനിടെ, ഒമാന് കടലില് ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതായി ഇറാന് നാവികസേന അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് വലിയ എണ്ണക്കപ്പല് നാവിക മൈനില് തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (IRGC) റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഭവം.
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, റിയാദ് എന്നീ നഗരങ്ങള് ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികള് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെയും നിരവധി ഡ്രോണുകളെയും തകര്ത്തെറിഞ്ഞതായി യെമനില് പോരാടുന്ന സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനായി ഖത്വര് വഴി അമേരിക്കയുമായി ഏഴ് ദിവസത്തെ കര്മപദ്ധതി പങ്കുവെച്ചതായി ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇനി ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് യു എസ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights: Masked Israeli settlers attacked a group of visiting European diplomats in the occupied West Bank village of Taybeh. The assailants physically assaulted members of the delegation and damaged several diplomatic vehicles. European nations strongly condemned the violence and demanded immediate accountability.